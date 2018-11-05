Китайці представили бездзеркальну камеру на Android

372 Читать новость на русском
Бездзеркальна камера Yongnuo YN450
Бездзеркальна камера Yongnuo YN450 / tehnot.com

Китайська компанія Yongnuo презентувала бездзеркальну камеру YN450. Новинка працює на базі Android і підтримує об’єктиви Canon EF.

Про це повідомляє tehnot.com.

Камера отримала матрицю із роздільною здатністю 16 Мп. Вона буде працювати на 8-ядерному процесорі Qualcomm (модель не уточнено) у парі з 3 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам’яті. При цьому флеш-пам'ять можна розширити до 64 ГБ.

Читайте також: Xiaomi випустила розумний електричний обігрівач

Камера оснащена 5-дюймовим екраном із роздільною здатністю Full HD, стереомікрофоном, подвійним світлодіодним спалахом та акумулятором на 4000 мАг.

Yongnuo YN450 може знімати відео в роздільній здатності 4К при 30 кадрах в секунду. Ціна новинки та дата виходу поки невідомі.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Побутова техніка
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкращі ігри жовтня 2018: огляд Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Black Ops 4
4 листопада 20:02 Найкращі ігри жовтня 2018: огляд Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Black Ops 4
Анастасія Можаровська 1097
Які смартфони Xiaomi мають модуль NFC та чому це потрібно
4 листопада 16:03 Які смартфони Xiaomi мають модуль NFC та чому це потрібно
Блог Медіа 1472
Люди будуть працювати на Марсі і повертатись на Землю – в NASA тестують нову технологію
2 листопада 23:03 Люди будуть працювати на Марсі і повертатись на Землю – в NASA тестують нову технологію
1739
Чому ціни на продукцію Apple в Україні цілком адекватні
1 листопада 12:00 Чому ціни на продукцію Apple в Україні цілком адекватні
Артем Овдієнко 947
Чому впала російська ракета "Союз"
31 жовтня 12:04 Чому впала російська ракета "Союз"
1216
Презентація Apple 30 жовтня: які новинки представила компанія
30 жовтня 15:57 Презентація Apple 30 жовтня: які новинки представила компанія
793
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук