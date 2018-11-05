Китайці представили бездзеркальну камеру на Android

Китайська компанія Yongnuo презентувала бездзеркальну камеру YN450. Новинка працює на базі Android і підтримує об’єктиви Canon EF.

Про це повідомляє tehnot.com.

Камера отримала матрицю із роздільною здатністю 16 Мп. Вона буде працювати на 8-ядерному процесорі Qualcomm (модель не уточнено) у парі з 3 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам’яті. При цьому флеш-пам'ять можна розширити до 64 ГБ.

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Камера оснащена 5-дюймовим екраном із роздільною здатністю Full HD, стереомікрофоном, подвійним світлодіодним спалахом та акумулятором на 4000 мАг.

Yongnuo YN450 може знімати відео в роздільній здатності 4К при 30 кадрах в секунду. Ціна новинки та дата виходу поки невідомі.

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