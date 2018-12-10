Китайці представили розумний екран на новому топовому процесорі Snapdragon 855

Минулого тижня компанія Qualcomm офіційно представила свій новий топовий процесор Snapdragon 855. Виробники смартфонів вже почали повідомляти про випуск нових пристроїв на новому чіпі.

Як пише видання ilenta.com, китайський оператор China Mobile вже представив розумний дисплей під назвою Forerunner One, який працює на цьому топовому процесорі Snapdragon 855. Швидкість завантаження даних в 5G-мережі може досягати 2 Гбіт/с.

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Пристрій має сенсорний екран та акумулятор ємністю 7600 мАг. Новинкою можна керувати за допомогою голосового помічника на основі штучного інтелекту. також розумний дисплей має слот для SIM-карти та роз'єми USB-C.

Forerunner One працює з голосовим помічником

Його вартість та старт продажів поки не повідомляють.

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