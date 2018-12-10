Китайці представили розумний екран на новому топовому процесорі Snapdragon 855

246 Читать новость на русском
Розумний дисплей Forerunner One
Розумний дисплей Forerunner One

Минулого тижня компанія Qualcomm офіційно представила свій новий топовий процесор Snapdragon 855. Виробники смартфонів вже почали повідомляти про випуск нових пристроїв на новому чіпі.

Як пише видання ilenta.com, китайський оператор China Mobile вже представив розумний дисплей під назвою Forerunner One, який працює на цьому топовому процесорі Snapdragon 855. Швидкість завантаження даних в 5G-мережі може досягати 2 Гбіт/с.

Читайте також: Xiaomi випустила розумний дверний дзвінок: що він вміє

Пристрій має сенсорний екран та акумулятор ємністю 7600 мАг. Новинкою можна керувати за допомогою голосового помічника на основі штучного інтелекту. також розумний дисплей має слот для SIM-карти та роз'єми USB-C.

Forerunner One

Forerunner One працює з голосовим помічником 

Його вартість та старт продажів поки не повідомляють.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Snapdragon 855 Qualcomm Ґаджети
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкращі ігри листопада 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
9 грудня 20:08 Найкращі ігри листопада 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
1297
Хто такий Алан Тьюрінг: один із творців сучасної інформатики та штучного інтелекту
9 грудня 16:06 Хто такий Алан Тьюрінг: один із творців сучасної інформатики та штучного інтелекту
1369
Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
8 грудня 20:03 Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
3004
Найпопулярніші віруси-вимагачі: як безкоштовно повернути доступ до файлів
8 грудня 14:02 Найпопулярніші віруси-вимагачі: як безкоштовно повернути доступ до файлів
Блог Медіа 956
Камера "бюджетного" iPhone Xr знімає на рівні найдорожчого смартфона Samsung
7 грудня 15:03 Камера "бюджетного" iPhone Xr знімає на рівні найдорожчого смартфона Samsung
1202
Смартфон Nokia 8.1 представили офіційно: характеристики і ціна
5 грудня 18:09 Смартфон Nokia 8.1 представили офіційно: характеристики і ціна
2169
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук