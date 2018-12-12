Китайці представили смартфон з подвійною камерою, що коштує 80 доларів

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Bluboo D6 Pro коштує всього 80 доларів
Bluboo D6 Pro коштує всього 80 доларів / china-review.com.ua

Китайська компанія Bluboo представила свій новий смартфон під назвою D6 Pro. Він отримав подвійну основну камеру, бюджетний процесор та привабливу ціну.

Про це повідомляє ilenta.com.

Bluboo D6 Pro оснащений 5,5-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1440х720 пікселів. Він працює на процесорі MediaTek MT6739, всього 2 ГБ оператвної та 16 ГБ флеш-пам'яті. Щоправда він має слот microSD, тож сховище можна розширити.

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Основна камера здвоєна: роздільна здатність модулів 8 і 5Мп. Роздільна здатність фронтальної камери – 5 Мп.

Ємність акумулятора складає 2700 мАг. Управляється пристрій попередньо встановленою операційною системою Android 8.1 Oreo.

За цю скромну комплектацію Bluboo D6 Pro китайці просять 80 доларів, що близько 2240, якщо перевести у гривні.

Bluboo D6 Pro

Bluboo D6 Pro отримала симпатичний дизайн 

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Теги: Техно Смартфони
Джерело: Техно
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