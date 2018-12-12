Китайці представили смартфон з подвійною камерою, що коштує 80 доларів
Китайська компанія Bluboo представила свій новий смартфон під назвою D6 Pro. Він отримав подвійну основну камеру, бюджетний процесор та привабливу ціну.
Про це повідомляє ilenta.com.
Bluboo D6 Pro оснащений 5,5-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1440х720 пікселів. Він працює на процесорі MediaTek MT6739, всього 2 ГБ оператвної та 16 ГБ флеш-пам'яті. Щоправда він має слот microSD, тож сховище можна розширити.
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Основна камера здвоєна: роздільна здатність модулів 8 і 5Мп. Роздільна здатність фронтальної камери – 5 Мп.
Ємність акумулятора складає 2700 мАг. Управляється пристрій попередньо встановленою операційною системою Android 8.1 Oreo.
За цю скромну комплектацію Bluboo D6 Pro китайці просять 80 доларів, що близько 2240, якщо перевести у гривні.
Bluboo D6 Pro отримала симпатичний дизайн
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