Китайці "продали" віртуального ведучого новин: цікаві деталі

Китайська компанія Sogou, яка створила другий за популярністю пошуковий механізм піднебесної, адже Google там заборонений, розробить для телеканалу із Об'єднаних арабських еміратів ШІ-ведучого новин, який розмовляє арабською.

Раніше Sogou створила аналогічного ведучого зі штучним інтелектом, працюючого на англійській мові для новинного агентства Xinhua.

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Тепер щось схоже захотіли власники Abu Dhabi Media (ADM), передаєSouth China Morning Post.



Робота-ведучого вже передали владі ОАЕ

Тепер залишилося навчити алгоритми штучного інтелекту арабської, і, ймовірно, надати відповідну зовнішність.

Нагадаємо, раніше у Японії створили робота у вигляді богині милосердя Каннон − одного з основних буддійських божеств, про це пише The Telegraph. Робота розробили на прохання храму Кодайдзі в Кіото. Він буде проповідувати вчення Будди так, щоб це було зрозуміло молодим людям.

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