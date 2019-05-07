Китайці "продали" віртуального ведучого новин: цікаві деталі
Китайська компанія Sogou, яка створила другий за популярністю пошуковий механізм піднебесної, адже Google там заборонений, розробить для телеканалу із Об'єднаних арабських еміратів ШІ-ведучого новин, який розмовляє арабською.
Раніше Sogou створила аналогічного ведучого зі штучним інтелектом, працюючого на англійській мові для новинного агентства Xinhua.
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Тепер щось схоже захотіли власники Abu Dhabi Media (ADM), передаєSouth China Morning Post.
Робота-ведучого вже передали владі ОАЕ
Тепер залишилося навчити алгоритми штучного інтелекту арабської, і, ймовірно, надати відповідну зовнішність.
Нагадаємо, раніше у Японії створили робота у вигляді богині милосердя Каннон − одного з основних буддійських божеств, про це пише The Telegraph. Робота розробили на прохання храму Кодайдзі в Кіото. Він буде проповідувати вчення Будди так, щоб це було зрозуміло молодим людям.
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