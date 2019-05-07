Китайці "продали" віртуального ведучого новин: цікаві деталі

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Китайці "продали" ШІ-ведучого новин
Китайці "продали" ШІ-ведучого новин / Tehnot.com

Китайська компанія Sogou, яка створила другий за популярністю пошуковий механізм піднебесної, адже Google там заборонений, розробить для телеканалу із Об'єднаних арабських еміратів ШІ-ведучого новин, який розмовляє арабською.

Раніше Sogou створила аналогічного ведучого зі штучним інтелектом, працюючого на англійській мові для новинного агентства Xinhua.

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Тепер щось схоже захотіли власники Abu Dhabi Media (ADM), передаєSouth China Morning Post.

Робота-ведучого вже передали владі ОАЕ
Робота-ведучого вже передали владі ОАЕ

Тепер залишилося навчити алгоритми штучного інтелекту арабської, і, ймовірно, надати відповідну зовнішність.

Нагадаємо, раніше у Японії створили робота у вигляді богині милосердя Каннон − одного з основних буддійських божеств, про це пише The Telegraph. Робота розробили на прохання храму Кодайдзі в Кіото. Він буде проповідувати вчення Будди так, щоб це було зрозуміло молодим людям.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

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Теги: Техно Новини Техно Штучний інтелект
Джерело: Техно 24
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