Китайці розробили пристрій, що заряджає смартфон від ходьби

Інженери Китайського університету Гонконгу розробили спеціальний портативний датчик, який може заряджати смартфон від ходьби чи бігу.

Як пише eurekalert.org, датчик встановлюють на трьох точках на нозі: на ікрі, коліні і гомілці. До бандажу прикріплений стрижень, що прикріплений до стегна людини. Ще один бандаж закріплюється на ікрі. Під час ходьби спеціальний повзунок здійснює поступальні рухи. Вага датчика складає 307 грамів.

Цікаво: Xiaomi створила замок, може відмикати Mi Band 4

Під час швидкості руху від 2 до 6,5 км за годину дослідникам вдалося домогтися потужності в 1,6 мікровата. Це швидкість звичайної прогулянки. Цю енергію можна акумулювати, а потім заряджати переносну електроніку, наприклад смартфон.

Поки розробка перебуває на стадії тестування. Однак, в майбутньому розробники хочуть налагодити виробництво масового продукту, який цілком може стати альтернативою портативним акумуляторів, оскільки для підзарядки гаджета користувачеві досить буде трохи пройтися.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно