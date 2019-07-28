Китайці розробили пристрій, що заряджає смартфон від ходьби

258 Читать новость на русском
Ходьба може заряджати смартфони
Ходьба може заряджати смартфони

Інженери Китайського університету Гонконгу розробили спеціальний портативний датчик, який може заряджати смартфон від ходьби чи бігу.

Як пише eurekalert.org, датчик встановлюють на трьох точках на нозі: на ікрі, коліні і гомілці. До бандажу прикріплений стрижень, що прикріплений до стегна людини. Ще один бандаж закріплюється на ікрі. Під час ходьби спеціальний повзунок здійснює поступальні рухи. Вага датчика складає 307 грамів.

Цікаво:  Xiaomi створила замок, може відмикати Mi Band 4

Під час швидкості руху від 2 до 6,5 км за годину дослідникам вдалося домогтися потужності в 1,6 мікровата. Це швидкість звичайної прогулянки. Цю енергію можна акумулювати, а потім заряджати переносну електроніку, наприклад смартфон.

Поки розробка перебуває на стадії тестування. Однак, в майбутньому розробники хочуть налагодити виробництво масового продукту, який цілком може стати альтернативою портативним акумуляторів, оскільки для підзарядки гаджета користувачеві досить буде трохи пройтися.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
ДБР розслідує інцидент з Глуховерею, а син Глуховері очолює слідчий відділ ДБР
сьогодні
11342
Теги: Новини Техно Китай Техно Ґаджети
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
27 липня 22:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
Ірина Полицька 1265
ТОП-15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
27 липня 08:08 ТОП-15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
3963
Смартфон Huawei nova 5i Pro представили офіційно: топові характеристики та приємна ціна
26 липня 16:05 Смартфон Huawei nova 5i Pro представили офіційно: топові характеристики та приємна ціна
763
Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 представили офіційно в Україні: характеристики і ціна
24 липня 19:23 Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 представили офіційно в Україні: характеристики і ціна
2961
Смартфон Xiaomi Mi A3 офіційно презентували в Україні: ціна
24 липня 19:11 Смартфон Xiaomi Mi A3 офіційно презентували в Україні: ціна
2955
Новини
Більше новин
Залиште відгук