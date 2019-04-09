Китайці створили реактор, що у 6 разів перевищує Сонце

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Китайці створили термоядерний реактор
Китайці створили термоядерний реактор

Китайські інженери створили експериментальний термоядерний реактор, температура якого здатна досягати 100 мільйонів градусів Цельсія. Це у 6 разів перевищує ядро Сонця, яке розігрівається до 15 млн градусів.

Як пише Business Insider, розробка отрмиала назву EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak). Апарат розміщений у китайському місті Хефей.

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Лише кілька експериментів у світі змогли досягти подібного результату. Однак, EAST зумів протримати реакцію протягом 10 секунд. Але цього всерівно занадто мало, зараз він не здатний виробити навіть половини від 10 МВт, яку витрачають для підтримання реакції.

via GIPHY

Де він може пригодитись. У теорії він може позбавити людство в необхідності використовувати корисні копалини.

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Теги: Техно Штучний інтелект
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