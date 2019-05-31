Китайці створили робота-кота, що реагує на дотики: відео

Мейтбот підійде людям, які не можуть тримати домашніх тварин, проте дуже хочуть. Компанія Ekasbo презентувала робота-кота, який реагує та поводиться, наче домашній улюбленець.

Робот-кіт отримав назву Matebot. У нього рухаються сім частин "тіла", також, він може визначати людину за голосом. Про це пише TechCrunch.

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Особливості новинки. Мейтбот призначений для використання в якості інтерактивного компаньйона. Він підійде людям, які не можуть тримати домашніх тварин.

Met Matebot the cat robot today! pic.twitter.com/jJaa5EhKC8 — Computex Shu (@CatherineShu) May 30, 2019

Роботом-котом можна керувати за допомогою додатку для смартфону і може бути інтегрований з системами голосового управління Android.

Ціна. Котика-робота можна придбати від 45 доларів.

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