Китайці створили робота-кота, що реагує на дотики: відео

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Китайці створили робота-кота, що реагує на дотики: відео
Китайці створили робота-кота, що реагує на дотики: відео / TechCrunch

Мейтбот підійде людям, які не можуть тримати домашніх тварин, проте дуже хочуть. Компанія Ekasbo презентувала робота-кота, який реагує та поводиться, наче домашній улюбленець.

Робот-кіт отримав назву Matebot. У нього рухаються сім частин "тіла", також, він може визначати людину за голосом. Про це пише TechCrunch.

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Особливості новинки. Мейтбот призначений для використання в якості інтерактивного компаньйона. Він підійде людям, які не можуть тримати домашніх тварин.

Роботом-котом можна керувати за допомогою додатку для смартфону і може бути інтегрований з системами голосового управління Android.

Ціна. Котика-робота можна придбати від 45 доларів.

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Теги: Техно Новини Техно Штучний інтелект
Джерело: Техно 24
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