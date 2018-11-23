Киянин створив бота, що моніторить стан повітря у місті

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Стан повітря у Києві моніторить бот
Стан повітря у Києві моніторить бот / rdnv.me

Програміст Любомир Мілевський створив бота для Telegram, який моніторить стан повітря в Києві. Також він повідомляє своїм користувачам, якщо рівень забруднення підвищений.

Про це пише ain.ua.

Забруднення повітря у Києві можна було моніторити на мапі Державної санітарно-епідеміологічної служби, але наразі цей сервіс вже недоступний.

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"Бот показує середнє значення для міста. У мене і кількох друзів є "розумні будинки" з датчиками. Я забираю ці дані в різних частинах міста, обробляю на сервері і віддаю боту, а він інформує людей", – пояснив розробник.

Бот отримує дані з 6 датчиків PurpleAir: два на лівому березі, чотири на правому. Дані сервіс оновлює щогодини.

Сервіс працює два тижні і вже двічі середній індекс по місту змінювався на 110 і 118 (показник 101-150 означає, що існує ризик для здоров'я). Безпечний показник – від нуля до 50. Якщо ж показник – 150, то без маски гуляти небезпечно. Якщо індекс піднімається вище 101 – бот інформує про небезпеку.

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Теги: Техно Інтернет
Джерело: Техно
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