Київська ІТ-компанія привласнила 20 мільйонів гривень із бюджету міста

760 Читать новость на русском
Київська ІТ-компанія привласнила 20 мільйонів гривень / pungchur.com

Компанія займалась розробкою програмного забезпечення для одного з комунальних підприємств. Завдяки шахрайським діям, їм вдалось заволодіти 20 мільйонами із бюджету.

ІТ-компанія перемогла в тендері з розробки програмного забезпечення для комунального підприємства, повідомляє пресслужба Прокуратури Київської області.

Читайте також: Хакери зламали смартфони чиновників через уразливість популярного додатку

Замість розробки нового софту вони поставли вже існуюче, яке використовували у 2017 році. Однак воно не відповідало умовам тендеру.

Керівництво комунального підприємства разом із компанією-розробником підробили приймальні акти програмного забезпечення, яке нібито містило нові модулі у порівнянні зі старою версією. Комунальне підприємство перерахувало ІТ-шникам з бюджету міста 20 мільйонів гривень.

Триває розслідування корупційної схеми. У кримінальному провадженні фігурують директор комунального підприємства та його заступник, а також керівник фірми-розробника.

Скільки заробляють ІТ-шники в Україні?За даними Укрстату, середня зарплата українця в грудні 2018 року становила 10 573 гривень. Що цікаво, середня зарплата айтішника, за даними спеціалізованого сайту Dou.ua, становила близько 53 000 гривень. А це в п'ять разів вище середньої зарплати.

Розмитнення євроблях і штрафи: що варто знати
сьогодні
36311
Автор: Анна Запотоцька
Теги: Техно Новини України IT-бізнес Новини Києва Кримінал Кримінальні новини Корупція
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
17 грудня 21:00 Незвичайні та найреволюційніші смартфони 2019 року
Вероніка Климська 831
16 грудня 21:15 Найкращі смартфони другого півріччя 2019 – підбірка Техно 24
Анастасія Можаровська 1414
15 грудня 22:00 "Російський Крим" від Apple, конфлікт Huawei та США – техноскандали 2019 року
Олена Кандяк 820
14 грудня 22:02 Плащ-невидимка та кишеньковий кондиціонер – топ-розробки 2019 року
Ірина Полицька 2245
14 грудня 14:31 Cybertuck або котедж на острові: що можна купити замість Apple Mac Pro (2019)
Сергій Матусовський 2627
Новини
Більше новин
Залиште відгук