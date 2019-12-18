Київська ІТ-компанія привласнила 20 мільйонів гривень із бюджету міста

Компанія займалась розробкою програмного забезпечення для одного з комунальних підприємств. Завдяки шахрайським діям, їм вдалось заволодіти 20 мільйонами із бюджету.

ІТ-компанія перемогла в тендері з розробки програмного забезпечення для комунального підприємства, повідомляє пресслужба Прокуратури Київської області.

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Замість розробки нового софту вони поставли вже існуюче, яке використовували у 2017 році. Однак воно не відповідало умовам тендеру.

Керівництво комунального підприємства разом із компанією-розробником підробили приймальні акти програмного забезпечення, яке нібито містило нові модулі у порівнянні зі старою версією. Комунальне підприємство перерахувало ІТ-шникам з бюджету міста 20 мільйонів гривень.

Триває розслідування корупційної схеми. У кримінальному провадженні фігурують директор комунального підприємства та його заступник, а також керівник фірми-розробника.

Скільки заробляють ІТ-шники в Україні?За даними Укрстату, середня зарплата українця в грудні 2018 року становила 10 573 гривень. Що цікаво, середня зарплата айтішника, за даними спеціалізованого сайту Dou.ua, становила близько 53 000 гривень. А це в п'ять разів вище середньої зарплати.