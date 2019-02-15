Київстар продовжує закривати тарифи: перелік

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Київстар продовжує закривати тарифи в 2019 році - перелік
Київстар продовжує закривати пакети та змінювати тарифи / 24 канал

Український мобільний оператор Київстар повідомив про чергове закриття ряду тарифних планів для абонентів. Припинення дії стартових пакетів розпочнеться з 22 лютого.

Київстар переводить користувачів застарілих тарифних планів на нові, йдется на офіційному сайті компанії.

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Чому Київстар вирішив закрити деякі тарифи? У компанії пояснили, змушені припинити дію деяких застарілих планів. До того ж, внаслідок великих обсягів мегабайтів для використання інтернету попит на замовлення пакетів мегабайтів знижується.

Які тарифні плани закриваються у 2019 році?

  • Безлім Відео 2017 (абонплата — 95 гривень)
  • Безлім Відео 2017+ (абонплата — 90 гривень)
  • Безлім Розмови 2017 (абонплата — 45 гривень)
  • Безлім Розмови 2017+ (абонплата — 45 гривень)
  • Безлім Соцмережі 2017 (абонплата — 65 гривень)
  • Безлім Соцмережі 2017+ (абонплата — 60 гривень)
  • Максимальний Безлім 2017+ (абонплата — 135 гривень)
  • Максимальний Безлім 2017 (абонплата — 155 гривень)
  • Київстар Онлайн Екстра (абонплата – 80 гривень)
  • Київстар Онлайн Екстра Регіон (абонплата – 70 гривень)

Також припиняють дію такі інтернет-пакети: "Пошук", "Спілкування", "Розваги", "Безлімітний Інтернет", "Інтернет 1000", "Вільний Інтернет".

У Київстарі застережують, що якщо абонент не змінить свій тариф самостійно – його автоматично замінять в період з 21 лютого по 15 квітня на інший. Проте згодом абонент все одно зможе змінити його безкоштовно на будь-який інший з доступних.

Кожному абоненту буде запропонований альтернативний тарифний план із діючої лінійки з покращеними умови та більшим об’ємом послуг. Так, в діючих тарифних планах надається більше хвилин для дзвінків на номери інших мобільних операторів України та для міжнародних дзвінків на деякі популярні напрямки, більше мегабайтів мобільного інтернет, більше додаткових послуг, 
– додали в компанії.

Київстар напередодні вже закрив низку тарифних планів. Більше – читайте тут.

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Теги: Техно IT-бізнес Тарифи
Джерело: 24 канал
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