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Київстар буде підвищувати цифрову грамотність українців: деталі

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Київстар буде підвищувати цифрову грамотність українців / today.ua

Мобільний оператор Київстар та Міністерство цифрової трансформації України підписали меморандум про співпрацю. Оператор буде допомагати із реалізацією програми з підвищення рівня цифрової грамотності українців.

Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри. Меморандум про спільну роботу підписали віцепрем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та президент компанії Київстар Олександр Комаров.

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Що передбачає ця співпраця:

  • Згідно із Меморандумом, Київстар буде створювати сприятливі умови щодо навчання населення цифровим навичкам та мобільній грамотності, зокрема людям будуть розповсюджувати навчальні матеріали.
  • Ще один напрямок роботи – підвищення рівня обізнаності батьків щодо ризиків, які підстерігають їхніх дітей в інтернеті.
  • Підвищення рівня цифрових компетенцій українських підприємців.

Сприяння розповсюдження технологічних рішень для ефективнішого ведення бізнесу.

"Наше завдання  – не лише спрощення взаємодії українських громадян з державою за допомогою сучасних технологій, а й створення комфортних умов для підприємництва. Ще одна мета – зробити все можливе, аби захистити українських дітей від загроз в інтернеті, зокрема у соціальних мережах", – завив Федоров.

Що відомо про програму щодо цифрової грамотності? Наприкінці грудня Кабмін презентував онлайн-проєкт "Дія. Цифрова освіта". Це онлайн-програма, яка має підвищити цифрову грамотність українців. Цифрова освіта населення — це одне із стратегічних завдань уряду. Загалом, вони планують оцифрувати 100% державних послуг. Цю платформу запустили в рамках проєкту Дія. Онлайн-програма офіційно стартує 21 січня 2020 року.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Кабінет Міністрів України Інтернет
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