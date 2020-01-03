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Київстар закриває старі тарифні плани: перелік

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Київстар закриває тарифні плани / newsdaily.org.ua

Український мобільний оператор Київстар закриває кілька тарифних планів. Вони припинять діяти з 15 січня. Натомість користувачам пропонують перейти на нові актуальні тарифні плани.

Як повідомили у пресслужбі Київстар, в рамках цих змін для майже 1,5 мільйона абонентів оператор запропонує нові тарифні плани з меншою вартістю.

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Які тарифні плани закриває Київстар:

  • Z-тариф 2018
  • Z-тариф 2017
  • Безлім Відео 2018
  • Безлім Розмови 2018
  • Безлім Соцмережі 2018
  • Все разом. смарт 2018
  • Все разом. екстра 2018
  • Все разом. плюс 2018
  • Онлайн 4G + 2018
  • Київстар Онлайн 3G 2018
  • Максимальний Безлім 200 2018
  • Максимальний Безлім 2018
  • Все разом. смарт 2017
  • Все разом. Плюс 2017

Натомість користувачам пропонують обрати актуальні тарифнв плани. Наприклад, для частини абонентів Київстар з тарифом "Безлім Соцмережі 2018", ропонують обрати тариф, дешевший на 25 гривень.

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Іншим абонентам будуть запропоновані тарифні плани з великою кількістю мегабайтів.

Всі абоненти, які користуються цими тарифними планами вже отримали SMS-повідомлення. Їм також запропонують пакет послуг в новому тарифі або самостійно обрати новий тарифний план.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно IT-бізнес Тарифи
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