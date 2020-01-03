Київстар закриває старі тарифні плани: перелік

Український мобільний оператор Київстар закриває кілька тарифних планів. Вони припинять діяти з 15 січня. Натомість користувачам пропонують перейти на нові актуальні тарифні плани.

Як повідомили у пресслужбі Київстар, в рамках цих змін для майже 1,5 мільйона абонентів оператор запропонує нові тарифні плани з меншою вартістю.

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Які тарифні плани закриває Київстар:

Z-тариф 2018

Z-тариф 2017

Безлім Відео 2018

Безлім Розмови 2018

Безлім Соцмережі 2018

Все разом. смарт 2018

Все разом. екстра 2018

Все разом. плюс 2018

Онлайн 4G + 2018

Київстар Онлайн 3G 2018

Максимальний Безлім 200 2018

Максимальний Безлім 2018

Все разом. смарт 2017

Все разом. Плюс 2017

Натомість користувачам пропонують обрати актуальні тарифнв плани. Наприклад, для частини абонентів Київстар з тарифом "Безлім Соцмережі 2018", ропонують обрати тариф, дешевший на 25 гривень.

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Іншим абонентам будуть запропоновані тарифні плани з великою кількістю мегабайтів.

Всі абоненти, які користуються цими тарифними планами вже отримали SMS-повідомлення. Їм також запропонують пакет послуг в новому тарифі або самостійно обрати новий тарифний план.

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