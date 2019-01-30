Київстар випустив тарифний план для геймерів

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Випустили тарифний план "Київстар все разом Ігровий"
Випустили тарифний план "Київстар все разом Ігровий" / wargaming.com

Український мобільний оператор Київстар спільно із розробником ігор Wargaming запустила новий тарифний план "Київстар все разом Ігровий".

Як пише "Інтерфакс", цей тарифний план розрахований на фанатів гри World of Tanks, адже вони отримають преміум-акаунт у цій грі. Окрім того, користувач отримає ексклюзивний ігровий танк 8 рівня і навчений на 100% екіпаж танку.

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За "Київстар все разом Ігровий" абонентам треба буде щомісяця платити по 300 гривень абонплати.

Що ще отримає абонент. В рамках пакету користувач отримує безлімітний мобільний інтернет, необмежені дзвінки всередині мережі "Київстар" і 300 хвилин на номери інших мобільних операторів. Також у пакет входить послуга "Домашній Інтернет" на швидкості до 100 Мбіт/с, а також пакет Light для Kyivstar Gо TV.

Аби зробити пакет популярнішим у Wargaming обіцяють організувати внутрішньоігрові події та залучити популярних танкових блогерів.

Що таке World of Tanks? Це популярна багатокористувальницька онлайн-гра, яка налічує 160 мільйонів зареєстрованих гравців. В Україні її грають 11 мільйонів коирстувачівю. Абонентська база Київстару становить близько 26,6 мільйонів користувачів. 

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Теги: Техно Ігри Мобільні пристрої
Джерело: Техно
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