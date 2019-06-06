Київстар зробив 4G-інтернетом безлімітним: кому доступний

139 Читать новость на русском
Київстар зробив 4G-інтернетом безлімітним
Київстар зробив 4G-інтернетом безлімітним / daynews.com.ua

Мобільний оператор Київстар зробив безлімітним 4G інтернет до 31 липня. При цьому користувачам не потрібно додаткової плати та підключення.

Про це сказано на офіційному сайті оператора.

Читайте також:  Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні

Для кого доступний. Безлімом на 4G можуть скористатись усі абоненти Київстар, які вже користувались цією послугою. Однак, раніше кількість МБ була обмеженою. Акція діє з 1 червня до 31 липня 2019 року.

Якщо абонент користуєтеся 2G- або 3G-мережею, то мобільний інтернет тарифікується за умовами тарифного плану.

Аби підключити послугу, в налаштуваннях мережі мобільного інтернету потрібно обрати 4G (LTE).

Що таке 4G?Це четверте покоління високошвидкісного мобільного Інтернету на базі технології LTE Advanced Pro, що забезпечує до 5 разів вищу швидкість завантаження, до 10 разів вищу швидкість передачі даних. 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Олена Зеленська засвітила елегантний образ під час офіційного виходу: стильні фото першої леді
сьогодні
16828
Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес 4G
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Менше бруду – більше свіжості: як не прогадати із вибором кондиціонера
сьогодні 09:30 Менше бруду – більше свіжості: як не прогадати із вибором кондиціонера
1577
Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
5 червня 21:02 Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
Ірина Полицька 1314
5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
5 червня 09:30 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
Анастасія Можаровська 1591
Apple офіційно представила Mac Pro: з нього вже кепкують в соцмережах
4 червня 10:22 Apple офіційно представила Mac Pro: з нього вже кепкують в соцмережах
1731
Літня презентація Apple WWDC 2019: що представила компанія
3 червня 22:34 Літня презентація Apple WWDC 2019: що представила компанія
1328
Новини
Більше новин
Залиште відгук