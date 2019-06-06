Київстар зробив 4G-інтернетом безлімітним: кому доступний

Мобільний оператор Київстар зробив безлімітним 4G інтернет до 31 липня. При цьому користувачам не потрібно додаткової плати та підключення.

Про це сказано на офіційному сайті оператора.

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Для кого доступний. Безлімом на 4G можуть скористатись усі абоненти Київстар, які вже користувались цією послугою. Однак, раніше кількість МБ була обмеженою. Акція діє з 1 червня до 31 липня 2019 року.

Якщо абонент користуєтеся 2G- або 3G-мережею, то мобільний інтернет тарифікується за умовами тарифного плану.

Аби підключити послугу, в налаштуваннях мережі мобільного інтернету потрібно обрати 4G (LTE).

Що таке 4G?Це четверте покоління високошвидкісного мобільного Інтернету на базі технології LTE Advanced Pro, що забезпечує до 5 разів вищу швидкість завантаження, до 10 разів вищу швидкість передачі даних.

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