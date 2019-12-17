Клавіатура Gboard перестала працювати після оновлення: пояснюємо що робити

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Після оновлення Gboard перестала працювати / chepa

Після чергового оновлення клавіатури від Google 16 грудня, деякі користувачі зіткнулися з незвичною проблемою. Під час розблокування смартфона через пароль Gboard припиняє роботу, що не дозволяє розблокувати ґаджет.

Проблема стосується лише користувачів Gboard, які використовують пароль, оскільки він вимагає застосування клавіатури. На форумах та у підтримці радять вирішити цю проблему скиданням телефону до заводських налаштувань. Втім, це надто кардинальне рішення для такої тривіальної проблеми, адже існує простіший спосіб.

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Рішення №1

Все, що вам потрібно зробити – це перейти на веб-сторінку Play Store у веб-браузері та встановити на свій пристрій сторонню клавіатуру, таку як SwiftKey, або ж будь-яку іншу. Процес встановлення відбувається навіть тоді, коли ваш екран заблокований, тому вам буде надано можливість вибору між Gboard та іншою клавіатурою.

Рішення №2

Якщо ж такий спосіб не працює з різних причин, вас може врятувати підключення фізичної USB клавіатури через адаптер OTG або USB-C.

Повернення Gboard до життя

Після успішного розблокування телефону залишається виправити ситуацію з Gboard. Тут все просто: вам потрібно перейти в Налаштування> Програми> Gboard> Очистити дані та кеш, і все готово.

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Автор: Михайло Года
Теги: Смартфони Техно Новини Техно Google Android
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