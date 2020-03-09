24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Клон Apple Watch: Oppo випустила свій перший розумний годинник

- Читать новость на русском
Oppo Watch: характеристики і ціна / gsmarena.com

Китайский виробник Oppo провів велику презентацію та анонсував кілька цікавих новинок. Зокрема, нову флагманську лінійку смартфонів Find X2, а також перший розумний годинник Oppo Watch.

Це теж девайс преміум-сегменту, зовнішнім виглядом нагадує Apple Watch.

Характеристики

Oppo Watch оснащений AMOLED-дисплеєм з діагоналлю 1,6 (41-мм корпус) або 1,9 (46-мм корпус) дюйма. Корпус годинника виготовлений з алюмінію і містить дві кнопки для навігації по інтерфейсу.

До теми: Анонс флагманського смартфона Oppo Find X2: топовий дисплей та потужна камера

Пристрій працює на базі процесора Snapdragon Wear 2500, доповнений співпроцесором Apollo 3 та оперативною пам'яттю об'ємом гігабайт та флеш-пам'яттю ємністю 8 ГБ.

Oppo Watch оснащений eSIM, тож він може працювати без смартфона.

Oppo Watch дуже схожий на продукт від Apple/ gsmarena.com

Функції. Розумний годинник може відстежувати багато видів фізичної активності, фази сну і частоту серцевого ритму. Крім того, є функція реєстрації електрокардіограми. Ємність батареї забезпечить 40 годин роботи в нормальному режимі використання.

Oppo Watch підтримує eSIM/gsmarena.com

Ціна

Oppo Watch надійде у продаж з 24 березня.

  • Вартість меншої версії – 215 доларів (5 300 гривень).
  • Варіант модифікації із 46-мм корпусом оцінений у 288 доларів (7 200 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Шевченко та жінки: відверто про особисте життя генія
сьогодні
Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Розумний годинник Oppo Ґаджети
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
8 березня 22:02 Які технологічні зміни відбудуться в Україні через 10 років, – прогноз експерта Microsoft
Ірина Полицька
7 березня 22:06 Через коронавірус скасовують техно презентації та виставки: список подій
Анастасія Можаровська
4 березня 21:25 Михайло Федоров: від студентського мера до міністра цифрової трансформації
Ірина Поліщук
3 березня 08:06 Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
Анастасія Можаровська
1 березня 18:02 Для чого переплачувати: 5 недорогих смартфонів до трьох тисяч гривень
Ірина Полицька
Новини
Більше новин
Залиште відгук