Клон Apple Watch: Oppo випустила свій перший розумний годинник

Китайский виробник Oppo провів велику презентацію та анонсував кілька цікавих новинок. Зокрема, нову флагманську лінійку смартфонів Find X2, а також перший розумний годинник Oppo Watch.

Це теж девайс преміум-сегменту, зовнішнім виглядом нагадує Apple Watch.

Характеристики

Oppo Watch оснащений AMOLED-дисплеєм з діагоналлю 1,6 (41-мм корпус) або 1,9 (46-мм корпус) дюйма. Корпус годинника виготовлений з алюмінію і містить дві кнопки для навігації по інтерфейсу.

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Пристрій працює на базі процесора Snapdragon Wear 2500, доповнений співпроцесором Apollo 3 та оперативною пам'яттю об'ємом гігабайт та флеш-пам'яттю ємністю 8 ГБ.

Oppo Watch оснащений eSIM, тож він може працювати без смартфона.

Oppo Watch дуже схожий на продукт від Apple/ gsmarena.com

Функції. Розумний годинник може відстежувати багато видів фізичної активності, фази сну і частоту серцевого ритму. Крім того, є функція реєстрації електрокардіограми. Ємність батареї забезпечить 40 годин роботи в нормальному режимі використання.

Oppo Watch підтримує eSIM/gsmarena.com

Ціна

Oppo Watch надійде у продаж з 24 березня.

Вартість меншої версії – 215 доларів (5 300 гривень).

Варіант модифікації із 46-мм корпусом оцінений у 288 доларів (7 200 гривень).

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