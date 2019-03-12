Ключова роль: Маск про функцію України у розвитку космонавтики в СРСР

CEO SpaceX Ілон Маск заявив, що Україна відіграла головну роль у розвитку космічної галузі в СРСР. Це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Все почалось із того, що Маск запостив статтю про "пасивно-агресивну" реакцію Росії на запуск корабля SpaceX Crew Dragon.

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Цю статтю Маск прокоментував словами про те, що наразі російському ракетному двигунові немає рівних у світі.

При цьому користувач @compdemon прокоментував пост Ілона Маска, зауваживши, що Росія нічого нового у цій сфері не зробила, а лише використовує спадщину СРСР. Більше того, ключові інженери ракетобудівної галузі в Росії є вихідцями з України.

На це глава SpaceX написав:

Україна дійсно зіграла основну роль

Most "russia engineering" born in USSR and have ukrainian engineers and scientists in origin.

During all 28 years of existence Russian Federation didn't make any space revolution and still using old soviet legacy. — Чудо-ВаЩе (@compdemon) 7 березня 2019 р.

Чому цей запуск Crew Dragon важливий? США не відправляє людей у космос із 2011 року. З того часу NASA користується послугами "Роскосмосу" і кораблями "Союз". Але Crew Dragon має замінити російські "Союз". 2 березня компанія SpaceX запустила тестовий варіант пасажирської капсули Crew Dragon. 3 березня апарат успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції. Тож протест і обурення росіян у цьому випадку очевидний.

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