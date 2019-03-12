Ключова роль: Маск про функцію України у розвитку космонавтики в СРСР

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Ілон Маск про Україну
Ілон Маск про Україну / ibtimes.com

CEO SpaceX Ілон Маск заявив, що Україна відіграла головну роль у розвитку космічної галузі в СРСР. Це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Все почалось із того, що Маск запостив статтю про "пасивно-агресивну" реакцію Росії на запуск корабля SpaceX Crew Dragon.

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Цю статтю Маск прокоментував словами про те, що наразі російському ракетному двигунові немає рівних у світі.

При цьому користувач @compdemon прокоментував пост Ілона Маска, зауваживши, що Росія нічого нового у цій сфері не зробила, а лише використовує спадщину СРСР. Більше того, ключові інженери ракетобудівної галузі в Росії є вихідцями з України.

На це глава SpaceX написав:

Україна дійсно зіграла основну роль

Чому цей запуск Crew Dragon важливий? США не відправляє людей у космос із 2011 року. З того часу NASA користується послугами "Роскосмосу" і кораблями "Союз". Але Crew Dragon має замінити російські "Союз". 2 березня компанія SpaceX запустила тестовий варіант пасажирської капсули Crew Dragon. 3 березня апарат успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції. Тож протест і обурення росіян у цьому випадку очевидний.

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Теги: Новини Техно Техно SpaceX Ілон Маск Роскосмос Космос
Джерело: 24 Канал
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