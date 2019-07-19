Ключові особливості смартфонів Google Pixel 4 опублікували в мережі

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Концепт смартфона Google Pixel 4
Концепт смартфона Google Pixel 4 / Фото з вільних джерел

Слідом за витоками зображення смартфонів Google Pixel 4 та Google Pixel 4 XL в мережі з'явилися перші подробиці щодо характеристик майбутніх новинок. Як виявилося, подвійна основна камера стане не єдиним оновленням лінійки.

Ключові особливості смартфонів Google Pixel 4. Як повідомляє інтернет-ресурс BGR, однією з головних відмінностей новинок від попередників стане кількість оперативної пам'яті, яка зросте до 6 ГБ.

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Збільшиться, за даними джерела, і розмір дисплея новинок. Pixel 4 отримає екран з роздільною здатністю 2280 х 1080 пікселів, а Pixel 4 XL – 3040 х 1440 точок, діагональ обох моделей наразі невідома.

Ще про одне нововведення повідомив відомий інсайдер OnLeaks, який опублікував ескіз Pixel 4, на фронтальній панелі якого в верхньому правому куті розміщений якийсь датчик, про який не повідомлялося раніше. Імовірно, йдеться про сенсор Soli Radar, який здатний на відстані розпізнавати різні предмети, включаючи банківські карти.

 

Характеристки Google Pixel 4. Інші характеристики апаратів невідомі. Очікується, що "серцем" новинок стане флагманська мобільна платформа Snapdragon 855, але Google ще не підтвердила цю інформацію.

Дата презентації Google Pixel 4. Зауважимо, анонс Google Pixel 4 та Google Pixel 4 XL очікується в жовтні 2019 року.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Google Google Pixel
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