Ключові особливості смартфонів Google Pixel 4 опублікували в мережі

Слідом за витоками зображення смартфонів Google Pixel 4 та Google Pixel 4 XL в мережі з'явилися перші подробиці щодо характеристик майбутніх новинок. Як виявилося, подвійна основна камера стане не єдиним оновленням лінійки.

Ключові особливості смартфонів Google Pixel 4. Як повідомляє інтернет-ресурс BGR, однією з головних відмінностей новинок від попередників стане кількість оперативної пам'яті, яка зросте до 6 ГБ.

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Збільшиться, за даними джерела, і розмір дисплея новинок. Pixel 4 отримає екран з роздільною здатністю 2280 х 1080 пікселів, а Pixel 4 XL – 3040 х 1440 точок, діагональ обох моделей наразі невідома.

Ще про одне нововведення повідомив відомий інсайдер OnLeaks, який опублікував ескіз Pixel 4, на фронтальній панелі якого в верхньому правому куті розміщений якийсь датчик, про який не повідомлялося раніше. Імовірно, йдеться про сенсор Soli Radar, який здатний на відстані розпізнавати різні предмети, включаючи банківські карти.

Just a look at that mysterious hollow on top right inside of #Pixel4XL front panel.

Knowing it's pretty deep nd seems to be no glass transparency, it's likely there to accommodate Soli Radar components IMO.

Again, JUST AN ASSUMPTION based on that hollow location, size nd shape pic.twitter.com/2PzpdnToIn — Steve H.McFly (@OnLeaks) July 13, 2019

Характеристки Google Pixel 4. Інші характеристики апаратів невідомі. Очікується, що "серцем" новинок стане флагманська мобільна платформа Snapdragon 855, але Google ще не підтвердила цю інформацію.

Дата презентації Google Pixel 4. Зауважимо, анонс Google Pixel 4 та Google Pixel 4 XL очікується в жовтні 2019 року.