24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Кого шукають роботодавці: найзатребуваніші мови програмування

71 Читать новость на русском
Найзатребуваніші мови програмування / events.kpi.kharkov.ua

Рекрутингова компанія Hired, яку, до слова, створив вихідець з України, опублікувала звіт State of Software Engineers Report. Там фахівці зібрали найбільш затребувані та популярні мови програмування для розробників.

Про це пише Zdnet. Найбільш затребувані мови програмування обирали за кількістю співбесід, які запропонують претендентам в США за період від 2 до 6 тижнів.

До теми: Зарплата тестувальника в Україні: скільки заробили QA Engineers у грудні 2019

Найзатребуваніші мови програмування

  • Go – 9,2 співбесід;
  • Scala – 8,5 співбесід;
  • Ruby – 8,2 співбесід;
  • TypeScript – 7,9 співбесід;
  • Kotlin – 7,1 співбесід.

Як зауважують фахівці Hired, ці мови утримують лідерство вже кілька років. При цьому у 2019 попит на фахівців все ще не наздоганяє пропозицію.

Найпопулярнішими кандидатами є розробники з досвідом: 4-6 років досвіду для Go, 6-10 років для Ruby, 10 років для Scala.

Найзатребуваніші мови програмування

Найзатребуваніші мови програмування

Найпопулярніші мови серед розробників

Тим часом найбільше розробників обрали для роботи такі мови:

  • JavaScript (63% опитаних);
  • Python (44%);
  • Java (38%).

А от такі мови, як Kotlin, Objective-C і R, хоч і популярні, але наразі найменш поширені серед девелоперів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

На шотландський пляж винесло гігантський хребет невідомої істоти: фото
сьогодні
3400
Автор: Ірина Полицька
Теги: IT-бізнес Новини Техно Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
11 лютого 21:03 Samsung Galaxy Unpacked 2020: які новинки представила компанія
262
11 лютого 11:15 Білл Гейтс – третя найбагатша людина світу: секрети успіху засновника Microsoft
Марія Бондар 3939
11 лютого 09:02 Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
Марія Ягодка 1126
10 лютого 21:05 5 моделей смартфонів до 6 тисяч гривень
Ірина Полицька 5358
10 лютого 08:05 10 українських стартапів, які перетворились в успішні та прибуткові проєкти
Ірина Полицька 1827
Новини
Більше новин
Залиште відгук