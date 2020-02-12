Кого шукають роботодавці: найзатребуваніші мови програмування

Рекрутингова компанія Hired, яку, до слова, створив вихідець з України, опублікувала звіт State of Software Engineers Report. Там фахівці зібрали найбільш затребувані та популярні мови програмування для розробників.

Про це пише Zdnet. Найбільш затребувані мови програмування обирали за кількістю співбесід, які запропонують претендентам в США за період від 2 до 6 тижнів.

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Найзатребуваніші мови програмування

Go – 9,2 співбесід;

Scala – 8,5 співбесід;

Ruby – 8,2 співбесід;

TypeScript – 7,9 співбесід;

Kotlin – 7,1 співбесід.

Як зауважують фахівці Hired, ці мови утримують лідерство вже кілька років. При цьому у 2019 попит на фахівців все ще не наздоганяє пропозицію.

Найпопулярнішими кандидатами є розробники з досвідом: 4-6 років досвіду для Go, 6-10 років для Ruby, 10 років для Scala.

Найзатребуваніші мови програмування

Найпопулярніші мови серед розробників

Тим часом найбільше розробників обрали для роботи такі мови:

JavaScript (63% опитаних);

Python (44%);

Java (38%).

А от такі мови, як Kotlin, Objective-C і R, хоч і популярні, але наразі найменш поширені серед девелоперів.

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