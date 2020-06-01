Повний місяць в Україні можна буде побачити 5 червня 2020 року. А Місяць перейде у спадаючу стадію вже 6 червня.

Фаза, при якій Земля розташована між Сонцем і Місяцем, називається – повний Місяць. В Україні за цим явищем можна буде спостерігати 5 червня, розповідає 24 канал.

Читайте також Повний Місяць у травні 2020: точна дата

О 22:12 Місяць перетвориться у яскравий правильний диск. А місячне сяйво, в цій фазі, може впливати на людей по-різному.

Повня – період енергетичного вибуху в організмі людини, який впливає і на фізичний стан.

Організм людини в цей період максимально витрачає накопичені сили. У декого може проявитись безсоння, або підвищена дратівливість та емоційність. У цей день не рекомендують вживати спиртні напої, міцну каву та міцний чай.

Сприятливі дні

У червні: 4, 11, 18. В ці дні рекомндовано приділити увагу своїм важливим справам, а також братися за нові ідеї.

Несприятливі дні

У ці дні астрологи рекомендують відкласти важливі справи та приділити увагу своєму здоров'ю. У червні несприятливими днями вважають: 12, 14, 21, 28.