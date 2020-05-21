Коли на смартфонах Huawei з AG запрацює NFC-оплата

Більшість смартфонів Huawei, навіть середнячки та деякі бюджетники мають підтримку NFC, тобто в теорії за допомогою смартфона можна виконувати безконтактну оплату. Однак, на нових моделях це поки неможливо.

Як стало відомо 24 каналу, функція оплати через NFC запрацює в Україні у третьому кварталі 2020 року.

Цікаво Помста за Huawei: Китай готує свій чорний список американських компаній

У чому проблема

Як відомо, корпорація потрапила у санкційний список США. Зокрема, американським компаніям заборонили комерційну співпрацю з китайським виробником.

В результаті нові смартфони Huawei залишились без сервісів Google. Компанія відреагувала на проблему оперативно, та розробила власні сервіси, наприклад фірмовий магазин додатків AppGallery.

Що стосується безконтактної оплати, то на Android-смартфонах це реалізовано через послугу Google Pay. Нові смартфони Huawei її не підтримують.

Може зацікавити Huawei Y5p презентували в Україні: Android 10 та дуже доступна ціна

Рішення

Китайський виробник вже розробив свою альтернативу. Вона отримала назву Huawei Pay. Послуга доступна у деяких країнах, наприклад нещодавно її запустили в Росії. Однак, як розповіли в українському підрозділі Huawei, в нашій країні теж буде реалізовано це рішення. Однак, це не буде Huawei Pay, а спільний проєкт з однією з платіжних систем.

Більше деталей у компанії поки не повідомляють.