Коли автомобілі Tesla отримають повний автопілот: Ілон Маск назвав терміни

Очільник компанії Tesla Ілон Маск під час оголошення фінансових результатів розповів про плани виробника щодо оновлення прошивки електрокарів. Зазначимо, нова версія програмного забезпечення передбачає запуск повноцінного автопілота, який вимагає мінімального втручання водія.

Коли представлять повний автопілот? Такий автопілот, за словами Ілона Маска, представлять в найближчі місяці – реліз відбудеться вже до кінця року. Спочатку прошивка буде поширюватися в рамках обмеженого доступу, повідомляє Tech Crunch.

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Не дивлячись на стислі терміни, автопілот з функцією повного самостійного водіння, швидше за все, буде доступний у вигляді раннього доступу вже до кінця року,

– повідомив Ілон Маск.

Інші оновлення Tesla. Паралельно підприємець зазначив, що Tesla планує в найближчі тижні випустити нову прошивку з функцією Smart Summon, яка передбачає автоматичний виїзд транспортного засобу з парковки. Раніше вона отримала чимало критики від користувачів електрокарів, але Маск зазначає, що в компанії виправили низку недоліків.

Як отримати повний автопілот? Для установки автопілота з функцією самостійного водіння власники автомобілів повинні мати пакет оновлень FSD, вартість якого становить 7 000 доларів.

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