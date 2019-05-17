Коли чекати 5G модем від Apple: деталі

Apple розробляє власний модем, що буде підтримувати технологію 5G. Саме його компанія планує використовувати для майбутніх поколінь iPhone та iPad.

Однак їй знадобиться ще кілька років на те, щоб створити власний 5G-модем. Як повідомляє ресурс The Information з посиланням на джерела самого Apple, 5G-модем компанії буде готовий не раніше, аніж 2025 рік.

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Коли з'явиться 5G від Apple. Компанія із Купертіно останнім часом найняла ряд фахівців у області модемів і мереж п'ятого покоління, а провідного розробника 5G-модемів Intel. Проте, розробка вимагає досить багато часу, відтак до 2021-го року, а саме цю дату попередньо анонсовували у компанії, навряд чи у Apple буде готовий власний модем.

Впродовж найближчих 6-ти років Apple використовуватиме 5G-модеми компанії Qualcomm, з якою не так давно з’ясувала всі патентні суперечки, та уклала довгострокову угоду про партнерство й ліцензування чіпів.

І майже одразу після оголошення про угоду Apple і Qualcomm компанія Intel оголосила про припинення розробки 5G-модемів, хоча раніше було запланованим те, що саме вона забезпечить майбутні iPhone і iPad модемами з підтримкою мереж п'ятого покоління.

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