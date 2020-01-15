Коли чекати гнучкі смартфони OnePlus – інтерв'ю із засновником компанії

Android-пристрої із гнучкими дисплеями вже не здаються чимось екзотичним, однак не всі вендори поспішають представляти свої гнучкі девайси. На виставці CES 2020 генеральний директор OnePlus розповів про своє бачення перспективної технології та перспективи появи гнучкого пристрою від його компанії.

Гнучкі смартфони

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В інтерв'ю виданню The Verge Піт Лау зазначив, що зараз недоліки моделей із гнучкими екранами переважують їхні переваги. Вендор вже розглядав можливість випуску таких ґаджетів, але вирішив почекати з їх створенням – компанія не бачить знакових переваг подібних рішень перед класичним форм-фактором.

Очільник OnePlus зазначив, що дисплеї складних смартфонів уразливі в місцях згинів, і тільки коли технологія вийде на новий рівень, можна буде говорити про її комерційне застосування в продукції OnePlus. Йдеться як про моделі, що складаються по вертикальній осі, так і про розкладачки.



OnePlus поки не планує випускати гнучкий смартфон

Велике значення, на думку глави OnePlus, мають і характеристики самого матеріалу – пластикові дисплеї дряпаються набагато сильніше, ніж скляні.

Велика кількість камер

В ході інтерв'ю розглядалися і питання технологій зйомки. Лау наголосив, що більша кількість камер не означає кращу якість знімків. Він допустив, що іноді додавання додаткового сенсора може сприяти вдосконаленню ґаджета, але, наприклад, п'ять камер – не та технологія, яка забезпечує визначальну перевагу.

При цьому виробник здійснює масштабні інвестиції як в розвиток апаратної складової камер, так і в алгоритми обробки зображень, залучаючи до співпраці численних партнерів.



Піт Лау

Підвищення цін на смартфони

На питання журналістів про зростання цін на смартфони глава компанії відповів, що такі тренди мобільної індустрії. Чим більша продуктивність і функціональність пристрою – тим вище його ціна.

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При цьому OnePlus і далі буде випускати максимально ефективні в своїй ціновій категорії моделі, уникаючи високозатратних маркетингових алгоритмів і схем виробництва, які передбачають великі витрати.

Майбутні новинки OnePlus

Очікується, що в нове покоління фірмових смартфонів компанії увійдуть відразу три моделі: OnePlus 8 Pro, OnePlus 8 і OnePlus 8 Lite. Дата анонса і ціна майбутніх новинок виробником ще не оголошені.

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