Коли Google "поховає" Android 9: в компанії назвали дату

Незабаром після анонсу десятої версії мобільної операційної системи Android компанія Google опублікувала "дорожню карту" із датою остаточного переходу пристроїв на актуальну версію прошивки. Згідно з документом, вже найближчим часом пошуковик припинить сертифікацію пристроїв на базі Android 9.

Відповідні зміни з'явилися в новій версії вимог ліцензійної угоди Google Mobile Services (GMS) для OEM/ODM-партнерів Google, повідомляє ресурс XDA-Developers.

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Коли "поховають" Android 9? Згідно з документом, подача заявок на ліцензування смартфонів на Android 9 закінчиться 31 січня 2020 року: після зазначеної дати сертифікуватися будуть тільки моделі під управлінням Android 10.

Що таке GMS? Це пакет додатків, сервісів і бібліотек, які виробники електроніки повинні ліцензувати для попереднього встановлення на пристроях, що використовують ОС Android. Процес сертифікації може тривати місяцями, тому вендори зазвичай подають заявки задовго до початку продажів пристроїв.

Що відомо про операційну систему Android 9? Нагадаємо, Android 9 Pie представили ​​6 серпня 2018 року, а її підтримка закінчується 31 січня 2020 року. Втім, деякий час після зазначеної дати ґаджети з цією ОС з коробки ще будуть з'являтися на ринку. Заявки, подані до 31 січня, можуть бути схвалені значно пізніше.



Дорожня карта Google

Повністю підтримка дев'ятої версії мобільної ОС припиниться після виходу Android 11 у другій половині 2020 року. Виняток становитимуть критичні апдейти з оновленнями безпеки.

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Примітно, що ліцензування моделей на базі Android 8.1 Oreo (Go Edition) триватиме до 31 жовтня поточного року. За даними компанії Flame Group, що допомагає OEM-виробникам пройти сертифікацію Google, причиною розширення життєвого циклу застарілої версії стали проблеми з продуктивністю в Go-версії Android 9.0 Pie.

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