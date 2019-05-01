Коли мертвих користувачів Facebook стане більше, ніж живих

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Коли мертвих користувачів Facebook стане більше, ніж живих
Коли мертвих користувачів Facebook стане більше, ніж живих / Фото з відкритих джерел

Оксфордські вчені провели підрахунок, що вже через 50 років кількість померлих користувачів Facebook може перевищити кількість живих.

З огляду на дані про користувачів 2018 року, вчені припустили, що щонайменше 1,4 мільярда користувачів Facebook помруть до 2100 року, повідомляє EurekAlert.

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Кількість мертвих користувачів може перевищити кількість живих уже до 2070 року, а до кінця століття число померлих користувачів може досягти 4,9 мільярда.

Керівник дослідження Карл Охман стверджує, що ці дані піднімають нові та складні питання про те, хто матиме право на всю цю інформацію, як використовувати її, враховуючи інтереси сімей і друзів померлих, та як її зможуть використовувати майбутні історики, щоб зрозуміти минуле.

Співавтор наукової роботи Девід Уотсон додав, що ніколи ще в історії настільки великий архів людської поведінки і культури не був зібраний в одному місці.

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Теги: Техно Великобританія Інтернет Facebook
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