Молодик у серпні: коли зійде над Україною

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Молодий місяць серпень 2019 – дата та час, коли можна побачити
Молодик у серпні 2019 року

Молодий Місяць у серпні 2019 року з’явиться одразу ж з першого дня місяця. Загалом, у серпні ми зможемо побачити такий місяць двічі.

Перший раз молодий Місяць з'явиться 1 серпня. Другого серпня розпочнеться зростання Місяця, яке досягне апогею 15 серпня. Саме тоді можна буде побачити повний Місяць.

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Ще один молодик зійде над Україною 30 серпня.

Молодий місяць у серпні

Молодий місяць називають серповидним 

У липні молодий Місяць з’явився 2 числа.

via GIPHY

Що таке молодий Місяць? Це одна з фаз Місяця, коли Місяць перебуває між Землею й Сонцем. У цей час він обернений до Землі неосвітленою частиною й невидимий для земного спостерігача. Як правило молодик — останній, 30-й день місячного циклу. У народі такий місяць називають серповидним або молодиком.

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Теги: Техно Космос
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