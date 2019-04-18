Коли на екрани вийде серіал "Відьмак" від Netflix

Зі стартом нового сезону "Гри престолів" серіальні фанати дещо заспокоїлись, щоправда такі "дрібниці" мало хвилюють людей, які чекають на гучну прем'єру "Відьмака". Тепер в мережі з’явилась інформація щодо дати виходу нового серіалу від Netflix.

Як повідомляє Wccftech, нещодавно Netflix відправила розсилку для своїх інвесторів, в якій згадувалися в тому числі й терміни виходу "Відьмака".

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За інформацією інсайдерів, в листі було зазначено, що зараз зйомки йдуть в Угорщині, а дебют серіалу запланували на четвертий квартал 2019 року. Прем'єри, таким чином, не варто чекати раніше жовтня, але не виключений і більш пізній старт – наприклад, десь в грудні.

Тизер серіалу "Відьмак" від Netflix – дивіться відео

Інформацію вже підтвердила сценаристка шоу, так що сумніватися в достовірності даних не доводиться. Тепер залишається лише чекати більш точних відомостей і продовжувати підглядати за знімальним майданчиком.

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