Коли на екрани вийде серіал "Відьмак" від Netflix

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Коли на екрани вийде серіал "Відьмак" від Netflix
Коли на екрани вийде серіал "Відьмак" від Netflix / Фото з вільних джерел

Зі стартом нового сезону "Гри престолів" серіальні фанати дещо заспокоїлись, щоправда такі "дрібниці" мало хвилюють людей, які чекають на гучну прем'єру "Відьмака". Тепер в мережі з’явилась інформація щодо дати виходу нового серіалу від Netflix.

Як повідомляє Wccftech, нещодавно Netflix відправила розсилку для своїх інвесторів, в якій згадувалися в тому числі й терміни виходу "Відьмака".

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За інформацією інсайдерів, в листі було зазначено, що зараз зйомки йдуть в Угорщині, а дебют серіалу запланували на четвертий квартал 2019 року. Прем'єри, таким чином, не варто чекати раніше жовтня, але не виключений і більш пізній старт – наприклад, десь в грудні.

Тизер серіалу "Відьмак" від Netflix – дивіться відео

Інформацію вже підтвердила сценаристка шоу, так що сумніватися в достовірності даних не доводиться. Тепер залишається лише чекати більш точних відомостей і продовжувати підглядати за знімальним майданчиком.

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Теги: Новини Техно Техно Інтернет Кіно
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