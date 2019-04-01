Коли нові iPad mini, iMac та AirPods 2 з'являться в Україні: дата старту продажів та ціна

Напередодні своєї великої весняної презентації компанія Apple представила оновлену лінійку продуктів бренда: iPad, iMac, AirPods. Невдовзі нові ґаджети можна буде побачити і на прилавках українських магазинів.

Компанія "АСБИС-Украина" – офіційний дистриб'ютор продукції Apple повідомила ціни та магазини, де можна буде придбати нові iPad, iMac та AirPods, передає tech.liga.net.

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Де можна придбати? За даними дистриб'ютора, перші поставки почнуться 12 квітня. Новинки будуть представлені на полицях торгових мереж офіційних ретелерів Apple в Україні: "Цитрус", Comfy, MoYo, Foxtrot, Eldorado, Brain, "Київстар", "Алло", ITbox, IOn.

Скільки будуть коштувати? Ціни пристроїв в роздрібних мережах в Україні очікуються такі:

Новий iPad mini – від 13 999 гривень; Новий iMac – від 43 999 гривень; Нові AirPods – від 6 599 гривень.

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