Повний місяць у листопаді 2019: коли можна побачити в Україні

У листопаді 2019 року повний місяць можна буде спостерігати увечері 12 листопада. Уже із 13 листопада місяць перейде у стадію спадаючого.

Повний місяць – це фаза Місяця, коли чітко видно його форму і він повністю освітлюється. Це явище відбувається, коли Земля розташовується між Сонцем та Місяцем. Місячна півкуля, повернена до Землі, повністю освітлюється променями сонця і виглядає як круглий диск.

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Коли настає повний місяць

Повний місяць настає приблизно раз на місяць – у середньому раз на близько 29,53 дні. Саме тому в місячних календарях повний місяць припадає або на 14-й, або на 15-й день місяця. Найближчий повний місяць можна буде спостерігати вночі 12 листопада. Повний Місяць можна буде побачити до його заходу о 7:16 13 листопада.

Вплив повного місяця на людину

Повний місяць – це час тісної взаємодії Сонця і Місяця між собою. Це негативні дні, які позначаються надсильною енергетикою. Тоді люди можуть мати погане самопочуття, тривожність.

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За мотивами фольклору багатьох світових культур, саме у повний місяць виходять на полювання перевертні і вампіри. Також багато тисячоліть тому виникла віра в те, що звичайні люди під впливом Місяця теж можуть злегка втратити контакт з реальністю. Найяскравіший приклад того – особливо бурхливий сомнамбулізм (лунатизм) у людей, які мають таку хворобу.

Якщо опитати поліцейських або працівників швидкої допомоги, то деякі з них напевно скажуть, що в повний місяць відбувається більше нещасних випадків, нападів і божевіль.

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