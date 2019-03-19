Повний місяць у березні: дата і час

Повний місяць у березні 2019 року буде 21 березня. Згідно із місячним календарем, це буде 15 і 16 місячний день. Старт повного Місяця відбудеться о 3:28 за київським часом.

Під час фази повного місяця багато людей скаржаться на погане самопочуття, тривожний сон, нічні жахіття тощо. Також багато хто стверджує, що стає дратівливим у цей період. Однак. Мусимо наголосити, що жодне із цих тверджень не мають наукового підґрунтя і не були доведені.

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Що таке місячний календар? Це циклічна зміна чотирьох фаз супутника Землі. Тож, у цьому календарі ви знайдете місячні фази, з врахуванням впливу Місяця на ваше самопочуття.

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