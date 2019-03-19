Повний місяць у березні: дата і час

8 Читать новость на русском
Коли повний місяць в березні 2019 Україна - дата і час
Повний місяць у березні 2019

Повний місяць у березні 2019 року буде 21 березня. Згідно із місячним календарем, це буде 15 і 16 місячний день. Старт повного Місяця відбудеться о 3:28 за київським часом.

Під час фази повного місяця багато людей скаржаться на погане самопочуття, тривожний сон, нічні жахіття тощо. Також багато хто стверджує, що стає дратівливим у цей період. Однак. Мусимо наголосити, що жодне із цих тверджень не мають наукового підґрунтя і не були доведені.

Читайте також:  Місячний календар березень 2019

Що таке місячний календар? Це циклічна зміна чотирьох фаз супутника Землі. Тож, у цьому календарі ви знайдете місячні фази, з врахуванням впливу Місяця на ваше самопочуття.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Порошенко відповів Путіну на зухвалу заяву: "Не збираюся ні кашу варити, ні на риболовлю бігати"
сьогодні
9370
Теги: Техно Космос
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як виглядає український користувач смартфонів Sony: інтерв'ю з головою компанії в Україні
18 березня 21:06 Як виглядає український користувач смартфонів Sony: інтерв'ю з головою компанії в Україні
429
Наймасштабніший збій у роботі Instagram та Facebook: що трапилось з соцмережами
15 березня 14:08 Наймасштабніший збій у роботі Instagram та Facebook: що трапилось з соцмережами
554
Sony Xperia XZ2 Premium: всі переваги та недоліки преміального смартфона
14 березня 21:13 Sony Xperia XZ2 Premium: всі переваги та недоліки преміального смартфона
Олег Тичинський 796
5 книг Стівена Хокінга, які варто прочитати
14 березня 18:03 5 книг Стівена Хокінга, які варто прочитати
2547
Яким був Стівен Хокінг: життя видатного фізика у фотографіях
14 березня 10:02 Яким був Стівен Хокінг: життя видатного фізика у фотографіях
4595
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук