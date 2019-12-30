Повний Місяць у січні 2020 року: коли його побачать в Україні

10 січня 2020 року в Україні можна буде спостерігати повний Місяць. Уже з 11 січня Місяць перейде в стадію спадаючого.

Повний Місяць – фаза Місяця, при якій Земля розташована між Сонцем та Місяцем, і тому з неї видно лише освітлений його бік. Місяць у повні має вигляд правильного яскравого диска.

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Дуже точно момент повні розраховується в астрономії, а у побуті повним місяцем прийнято вважати період у декілька діб, коли Місяць візуально майже не відрізняється від повного.

Коли настає повний місяць

Повня – фаза Місяця протилежна до молодика, коли його освітлену Сонцем півкулю повністю видно земному спостерігачеві. Як правило повня припадає на 15-й день місячного циклу. Календар, в якому відлік нового місяця починається після повні називають пурнімант. Найближчий повний місяць можна буде спостерігати вночі 10 січня 2020 року.

Що не можна робити в повний Місяць

У народних повір’ях йдеться про те, що у повний місяць стають сильнішими морські припливи, рослини тягнуться вгору і наливаються соками. Повний місяць впливає й на здоров’я і самопочуття людини.

У повний місяць радять не сваритися, адже негатив обов'язково відгукнеться поганими наслідками. Під забороною в цей день будь-які фінансові операції: постарайтеся не підписувати пов'язані з грошима документи. Також день, коли Місяць повний, вважається періодом чистоти й гармонії, важливо провести генеральне прибирання вдома.



Повний Місяць 10 січня 2020 року / Фото: Google Images