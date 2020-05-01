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Повний Місяць у травні 2020: точна дата

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Коли повний місяць в травні 2020 – дата і час повного місяця
Повний Місяць у травні / Getty images

Повний місяць в Україні можна буде побачити 7 травня 2020 року. З 8 травня Місяць перейде у спадаючу стадію.

Фаза, при якій Земля розташована між Сонцем і Місяцем, називається – повний Місяць. В Україні за цим явищем можна буде спостерігати 7 травня.

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О 13:45 Місяць перетвориться у яскравий правильний диск. А місячне сяйво, в цій фазі, може впливати на людей по-різному. 

Повня – період енергетичного вибуху в організмі людини, який впливає і на фізичний стан.

Організм людини в цей період максимально витрачає накопичені сили. У декого може проявитись безсоння, або підвищена дратівливість та емоційність. У цей день не рекомендують вживати спиртні напої, міцну каву та міцний чай.

Теги: Техно Космос
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