Повний Місяць у травні 2020: точна дата

Повний місяць в Україні можна буде побачити 7 травня 2020 року. З 8 травня Місяць перейде у спадаючу стадію.

Фаза, при якій Земля розташована між Сонцем і Місяцем, називається – повний Місяць. В Україні за цим явищем можна буде спостерігати 7 травня.

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О 13:45 Місяць перетвориться у яскравий правильний диск. А місячне сяйво, в цій фазі, може впливати на людей по-різному.

Повня – період енергетичного вибуху в організмі людини, який впливає і на фізичний стан.

Організм людини в цей період максимально витрачає накопичені сили. У декого може проявитись безсоння, або підвищена дратівливість та емоційність. У цей день не рекомендують вживати спиртні напої, міцну каву та міцний чай.