Коли представлять флагманський смартфон Redmi K20: офіційна дата

Суббренд Xiaomi оголосив офіційну дату презентації смартфона Redmi K20, який стане першим пристроєм лінійки на базі процесора Snapdragon 855. Незважаючи на численні витоки, компанії все ж вдалося здивувати користувачів новою функцією девайса.

Дата презентації. Як повідомляє Gizmochina, відповідно до опублікованого в мережі постеру, анонс Redmi K20 відбудеться в Пекіні 28 травня 2019 року.

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Основні характеристки. За наявною інформацією, крім флагманської мобільної платформи, апарат обладнають OLED-дисплеєм діагоналлю 6,39 дюйма з роздільною здатністю Full HD +, акумулятором на 4000 мАг з функцією швидкої зарядки потужністю 27 Вт і оперативною пам'яттю LPDDR4X.



Офіційна дата анонсу Redmi K20

Особливості камери. Раніше генеральний директор Redmi Лю Вейбін повідомив через офіційний акаунт компанії в Weibo, що основна камера Redmi K20 з датчиками на 48 (f / 1.7), 13 (f / 2.4) та 8 (f / 2.4) Мп отримає функцію сповільненої зйомки зі швидкістю 960 кадрів в секунду.

Як знімає Redmi K20 в сповільненому режимі – дивіться відео

Ціна та модифікації пристрою. Ціна і конфігурації пам'яті Redmi K20 не оголошені. Очікується, що одночасно з базовою модифікацією смартфона Redmi представить і версію K20 Pro, але представники бренду цю інформацію ще не підтвердили.

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