Коли представлять смартфон Xiaomi Mi Mix 4: відповідь керівництва компанії

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Ймовірний дизайн Xiaomi Mi Mix 4
Ймовірний дизайн Xiaomi Mi Mix 4 / Фото з вільних джерел

Незабаром після перших натяків керівництва компанії Xiaomi щодо начинки смартфона Mi Mix 4 в мережі почали з'являтися чутки щодо ймовірної дати анонсу новинки. Представники китайського вендора не забарилися із офіційною заявою щодо дати релізу новинки.

Дата аносу Xiaomi Mi Mix 4. Як повідомляє Gizchina, користувачі китайського сервісу мікроблогів Weibo звернулися до президента Xiaomi Лін Біна з питанням, чи варто очікувати анонса Mi Mix 4 в серпні.

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Відповідь глави бренду була лаконічною – "Ні". Втім, це не означає, що смартфон не знаходиться в розробці: судячи з дат релізу попередніх пристроїв лінійки, компанія імовірно представить новинку у вересні або жовтні поточного року.

Xiaomi Mi Mix 4
Xiaomi Mi Mix 4 отримає вбудований в дисплей сканер відбитків пальців

Технічні характеристики Xiaomi Mi Mix 4 не оголошені. Смартфону приписують вбудований в дисплей сканер відбитків пальців, підтримку швидкої зарядки потужністю 100 Вт і камеру з оптичним зумом.

З огляду на те, що Qualcomm прогнозує початок комерційних відвантажень флагманського процесора Snapdragon 855 Plus в другій половині поточного року, не виключено, що смартфон буде побудований на базі новинки і отримає 5G-модем.

Ціна. Точна дата анонса і ціна Xiaomi Mi Mix 4 не оголошені.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Xiaomi
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