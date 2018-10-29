Коли ракета "Союз-ФГ" полетить на Міжнародну космічну станцію: в Росії назвали дату

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Коли запустять ракету "Союз-ФГ" на МКС
Коли запустять ракету "Союз-ФГ" на МКС / Фото з відкритих джерел

Перший, після аварії у Байконурі, запуск ракети-носія "Союз-ФГ" відбудеться 16 листопада. Тоді спробують ще раз відправити ракету на Міжнародну космічну станцію.

Про це пише російське видання "РИА Новости", посилаючись на джерело у ракетно-космічній галузі.

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За даними джерела, запуск попередньо запланований на 16 листопада, старт має відбутись о 21:14 (за київським часом). Тоді ракета має вивести на орбіту вантажний корабель Прогрес МС-10.

Також є інформація, що готують пілотований політ. Його підготовка проводиться в інтенсивному режимі, тож старт може відбутися на початку грудня.

Екіпаж, що зараз перебуває на МКС, має повернутись на Землю 20 грудня.

Нагадаємо, 11 жовтня ракета "Союз" з двома космонавтами на борту потрапила в аварію під час запуску. Обоє астронавтів живі, вони здійснили аварійну посадку в Казахстані. Колишній командир станції, астронавт Кріс Хадфілд, висловив припущення, що проблему на "Союзі" буде не так і легко знайти, тож астронавти, що залишились на МКС, можуть надовго там застрягнути.

Що таке МКС?Це космічна станція на орбіті Землі, створена для наукових досліджень у космосі. МКС стала спільним проектом між NASA і Роcкосмосом. Для виконання різноманітних робіт астронавти періодично здійснюють виходи у відкритий космос. Станом на травень 2017 року на рахунку членів МКС 200 виходів у космос загальною тривалістю 1247 годин і 55 хвилин.

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Теги: Техно Новини Росії Космос Аварія ракети Союз
Джерело: Техно
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