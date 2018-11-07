Коли та де відбудеться презентація преміального смартфону-"жабки" від Samsung

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Коли та де Samsung презентує W2019
Коли та де Samsung презентує W2019 / Соцмережі

Компанія Samsung офіційно підтвердила дату анонсу свого смартфону-"жабки" під назвою W2019. Також стало відомо, де та о котрій годині розпочнеться сам захід.

Як компанія повідомила у соцмережі Weibo, презентація смартфона Samsung W2019 відбудеться 9 листопада в Китаї, а сам захід розпочнеться о 18:00 за місцевим часом (о 13:00 за Києвом).

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Samsung, W2019, Китай, смартфон, презентація, телефон, гаджети
Презентація Samsung W2019 відбудеться 9 листопада у Китаї

Судячи з постеру, смартфон вийде у двох кольорах: Rose Gold і Platinum. Крім цього, на зображенні є логотип China Unicom, який натякає на те, що новинка буде продаватися ексклюзивно у цього китайського оператора.

Щодо самої новинки, то, якщо вірити "витоку", він отримає два Super AMOLED-дисплеї з діагоналлю 4.2 дюйма, процесор Qualcomm Snapdragon 845 і 8 Гб оперативної пам'яті. Смартфон також оснастять акумулятором на 3000 мАг, сканером відбитків пальців, портом USB-C і подвійною камерою.

Samsung, W2019, Китай, смартфон, презентація, телефон, гаджети
Новинка вийде у двох кольорах: Rose Gold і Platinum

Очкується, що коштуватиме Samsung W2019 у районі 2 тисяч доларів (близько 56 тисяч гривень).

Нагадаємо, нещрдавно відомий дизайнер Бенджамін Гескін опублікував рендери майбутнього флагманського смартфону Samsung Galaxy S10.

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Теги: Техно Смартфони Samsung Китай
Джерело: 24 канал
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