Коли та де відбудеться презентація преміального смартфону-"жабки" від Samsung
Компанія Samsung офіційно підтвердила дату анонсу свого смартфону-"жабки" під назвою W2019. Також стало відомо, де та о котрій годині розпочнеться сам захід.
Як компанія повідомила у соцмережі Weibo, презентація смартфона Samsung W2019 відбудеться 9 листопада в Китаї, а сам захід розпочнеться о 18:00 за місцевим часом (о 13:00 за Києвом).
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Презентація Samsung W2019 відбудеться 9 листопада у Китаї
Судячи з постеру, смартфон вийде у двох кольорах: Rose Gold і Platinum. Крім цього, на зображенні є логотип China Unicom, який натякає на те, що новинка буде продаватися ексклюзивно у цього китайського оператора.
Щодо самої новинки, то, якщо вірити "витоку", він отримає два Super AMOLED-дисплеї з діагоналлю 4.2 дюйма, процесор Qualcomm Snapdragon 845 і 8 Гб оперативної пам'яті. Смартфон також оснастять акумулятором на 3000 мАг, сканером відбитків пальців, портом USB-C і подвійною камерою.
Новинка вийде у двох кольорах: Rose Gold і Platinum
Очкується, що коштуватиме Samsung W2019 у районі 2 тисяч доларів (близько 56 тисяч гривень).
Нагадаємо, нещрдавно відомий дизайнер Бенджамін Гескін опублікував рендери майбутнього флагманського смартфону Samsung Galaxy S10.
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