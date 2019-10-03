Коли українці отримають усі державні послуги онлайн і як це працюватиме

Вже через кілька років усі довідки і держпослуги можна буде отримати онлайн. Більше того – найважливіші документи будуть у вашому телефоні і прирівнюватимуться до паперових. Міністерство цифрової трансформації презентувало проект діджиталізації країни.

Як це працюватиме і що зміниться для кожного громадянина – читайте в матеріалі 24 каналу.

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► Що таке "Дія"? "Дія", або якщо розшифрувати абревіатуру, "Держава і я" – це проект Кабміну про державу в смартфоні.

► Що ж буде на практиці? В міністерстві пояснюють: оформити будь-яку послугу і підписати документ можна буде без чиновника. Тобто ніхто, обіцяють, не зможе вимагати хабарі. А вам потрібно буде лише зробити декілька кліків в телефоні. У кожного буде свій кабінет користувача. Зайти в нього можна через додаток. Який з'явиться через декілька місяців.

Коли держава буде звертатися за вашими даними, ви будете отримувати повідомлення, і ви будете знати, хто використовує ваші дані, хто дивився ваші дані,

– розповів віцепрем'єр-міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.



Михайло Федоров

► Єдиний електронний кабінет – як це?

Єдиний електронний кабінет, впевнені експерти, – суттєво полегшить життя.

"Ви зможете побачити ваші цифрові права. Ваш цифровий паспорт", – пояснив Михайло Федоров.

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Через телефон ви зможете оформити пенсію, послуги з народження дитини. А ще у вашому кабінеті будуть цифрова версія документів. Наприклад, студентський квиток. Всі вони – будуть прирівнюватися матеріальному.

"Тобі потрібно подивитися бізнес-реєстр, в якому стані твоє майно – туди пішов подивився – послуги, змінити місце реєстрації, дитину десь оформити, зареєструвати чи ліквідувати бізнес", – зазначив експерт Реанімаційного пакету реформ Сергій Лобойко.

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Разом з тим – медицина стане доступнішою.

Буде можливість записатися до лікаря через інтернет, отримати електронний рецепт. Буде картка пацієнта, що не треба носити туди і сюди деякі папки. Ми відміняємо деякі довідки. Тобто вже "завтра" ви забудете, що вона існувала – ця довідка,

– підкреслила експертка з електронного урядування Яніка Мерило.



Завдяки реформі медицина стане доступнішою, адже зникнуть більшість паперів і черг

► В чому найбільший виклик для України?

Проте найбільший виклик – покрити Україну інтернетом. І навчити користуватися частину українців новітніми технологіями. Тому для шести мільйонів українців проведуть освітні курси.

Чи зникнуть повністю паперові документи: що передбачає діджиталізація

Поки що тільки 5% українців користуються онлайн сервіси. Хоч більше половини мають смартфони. За декілька років – адже саме стільки потрібно, щоб всі послуги перейшли в інтернет – у міністерстві планують це виправити.



Спражній виклик – навчити користуватися новітніми технологіями