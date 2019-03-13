Коли вийде довгоочікувана гра Cyberpunk 2077: ймовірна дата релізу

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Cyberpunk 2077: дата виходу, трейлер
Cyberpunk 2077: дата виходу, трейлер / Скріншот з гри

Польська студія CD Projekt RED, яка відома завдяки серії ігор "Відьмак", вже 7 років працює над грою Cyberpunk 2077, проте досі дані щодо її релізу були засекречені. Однак один із партнерів CDPR повідомив, що проект представлять вже до кінця 2019 року.

Як повідомляє 4PDA, креативне агентство Territory Studio, яке брало участь в розробці інтертитрів для Cyberpunk 2077, опублікувало у себе на сайті повідомлення про причетність до створення гри.

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У ньому також йдеться, що компанія з нетерпінням чекає релізу в 2019 році. Інформацію швидко прибрали, але інтернет нічого не забуває – скріншоти вже встигли розлетітися по мережі.

У CD Projekt RED і Territory Studio ситуацію, ясна річ, не коментують. Фанати ж з нетерпінням чекають виставки E3 2019, яка пройде з 11 по 13 червня в Лос-Анджелесі. Розробники вже підтвердили, що обов'язково покажуть гру на заході, там же можуть повідомити і точну дату виходу.

Cyberpunk 2077
Гру Cyberpunk 2077 представлять до кінця 2019 року

З чуток, релізу варто чекати в четвертому кварталі цього року. Проте ставитися до цих даних варто з певною часткою скепсису.

Крім того, зовсім недавно стало відомо, що CDPR зазнає труднощів, з огляду на які компанія може випустити рольовий шутер трохи раніше, ніж планувалося. Але і це не більше ніж домисли.

Трейлер гри Cyberpunk 2077 – дивіться відео

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Теги: Техно Ігри Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
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