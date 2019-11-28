Коли вийде гра Elden Ring: з'явилася дата релізу

Про таємничу Elden Ring від авторів Sekiro та Dark Souls відомо небагато: сценарій гри був написаний за участі Джорджа Мартіна, а ґеймплей буде побудований на базі бойової системи Dark Souls і механіки протеза з Shadows Die Twice.

Підрозділ IGN Middle East повідомив, що гру покажуть вже наступного місяця на церемонії The Game Awards 2019.

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Можливий реліз

Видання запевняє, що реліз гри відбудеться на початку 2020 року, приблизно в той же період, в який відбувся реліз Sekiro: Shadows Die Twice у цьому році. Якщо інформація виявиться вірною, це буде великим сюрпризом, адже ще донедавна здавалося, що Elden Ring – важливий проєкт, який перебуває на ранній стадії розробки і вийде ще зовсім нескоро. Втім, не так давно інтернет-магазин Target випадково "злив" потенційну дату релізу гри – 30 червень 2020 року.

Що відомо про гру

З чуток, The Elden Ring – нова екшен-RPG від третьої особи зі збільшеною складністю, характерною для всіх попередніх ігор японських розробників. Обіцяють багато зброї, магії, ґаджетів і комбо-вмінь. Також очікуються битви з босами небачено високого рівня, а значить ця складова стане ще складнішою, аніж зазвичай, хоча для багатьох гравців і наявні проєкти здаються майже нездоланними.

Ґеймплей

Джерело розкрило деякі подробиці ґеймплею, які збігаються з тим, що про гру розповідали раніше. Йдеться про те, що в ній буде поки незрозуміла механіка "спалювання" – противників можна буде спалити, піддавши опікам власні руки. Якщо вони будуть нагріті до певного градуса, вороги зможуть їх і зовсім відрізати. Відновити кінцівки можна буде біля вогнищ-вівтарів, в цьому FromSoftware собі не зраджує.

Підтвердження "витоку" можна легко отримати, подивившись тизер-трейлер. У ньому чітко відстежується цей мотив.

Дивіться тизер-трейлер Elden Ring від FromSoftware:

Чи правдива інформація – остаточно дізнаємося вже через кілька тижнів. Elden Ring вийде на PC, PS4 і Xbox One.

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