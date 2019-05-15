Коли запустять класичну гру World of Warcraft: офіційна заява Blizzard

Гра World of Warcraft досі вважається однією з найпопулярніших MMORPG, навіть не зважаючи на меншу популярність самого жанру. Студія Blizzard вирішила запустити класичні сервери з грою, аби користувачі змогли підготуватися до чергової подорожі Тернистою Долиною.

Коли запустять сервери? Як повідомляє 4PDA, класичні сервери World of Warcraft запустять 27 серпня о 00:00 за київським часом.

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Етапи запуску. Над своїм ніком варто задуматися вже зараз, адже 13 серпня Blizzard дозволить всім користувачам з активною підпискою створити від одного до трьох персонажів і встигнути зарезервувати собі найпрекрасніше ім'я з можливих.

З 15 травня обрані гравці отримають запрошення для участі в низці бета-тестів, в яких Blizzard перевірить продуктивність серверів і оцінить технічну сторону проекту. Тестування пройде в три етапи, останній з яких закінчується в липні. Список і назви ігрових світів будуть опубліковані пізніше.

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