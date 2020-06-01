Самоізоляція – найкращий час поспостерігати за птахами. Саме так думав колишній інженер NASA Марк Робер. Однак на заваді стали винахідливі білки, які вторглися на ділянку та спустошували годівниці. Марк не зневірився і вирішив провести експеримент на білках, з'ясувавши, чи зможуть вони пройти складну смугу перешкод заради купи горішків.

Результатом експериментів стало кумедне відео на ютубі Марка, яке демонструє вперту вдачу білок та їхню витримку і витривалість.

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Спочатку Марк досвідченим шляхом визначив, які горішки найбільше люблять білки. Після цього він вивчив кілька популярних телепередач, в яких люди долають складні перешкоди заради великого призу і побудував щось подібне для білок посеред свого двору. Інженер стільки спостерігав за нахабними гризунами, що навіть дав їм імена і зважив за допомогою саморобних ваг.

Смуга перешкод

Для отримання ласощі білки були змушені подолати справжнісіньку смугу перешкод. Інженер підготував кілька хитромудрих пасток на зразок підлоги що провалюється, якщо тварина занадто довго стояла на одному місці, або справжнісінькою катапульти, що відправляє пухнастиків в політ. У своїй конструкції він також використовував оптичні ілюзії, щоб створити "голограму" горішка, а на одному з етапів була побудована фотозона.

Відео демонструє смугу перешкод для білок:

В результаті білки непогано повеселилися і зуміли поласувати горішками. Марк також залишився задоволений своїм експериментом, але врешті-решт вирішив розібрати конструкцію, яка зайняла весь задній двір його будинку.