Колишній дизайнер Rockstar підігрів чутки щодо виходу гри GTA VI

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Дизайнер Rockstar підігрів чутки щодо виходу гри GTA VI
Дизайнер Rockstar підігрів чутки щодо виходу гри GTA VI / Matzav Review

Варто було чуткам щодо Grand Theft Auto VI знову з'явитися в мережі, як геймери почали з новою силою шукати підтвердження своїм здогадкам. Зазвичай такі проекти тримають в секреті, проте користувачі мережі зуміли відшукати портфоліо дизайнера Rockstar, який розповів про свою причетність до GTA VI.

Що породило нові чутки? Як повідомляє vg247, на сайті ArtStation виявили профіль художника Бібіна Майкла (Bibin Michael), який, судячи з усього, якийсь час працював в Rockstar India.

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Дизайнер стверджує, що з грудня 2017 року по квітень 2018 року він був співробітником індійського підрозділу корпорації і займався не тільки DLC для Grand Theft Auto V, а й "майбутньої GTA VI".

Нові докази розробки GTA VI
Нові докази розробки GTA VI

Інші докази ймовірної причетності дизайнера до GTA VI. Невідомо, наскільки достовірна ця інформація, але в професійній мережі LinkedIn в профілі художника також вказана його причетність до Rockstar India; втім, даних про ігри Rockstar, до яких він має відношення, там немає.

Ім'я Майкла згадується і на сторінці подяк Red Dead Redemption 2, так що у відомій корпорації він все ж працював, а ось чи дійсно дизайнер працював над GTA VI, так і залишається загадкою.

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Теги: Техно Новини Техно Ігри
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