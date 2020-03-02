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Українська команда NAVI перемогла на престижному турнірі з CS:GO

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Українська команда NAVI перемогла на престижному турнірі з CS:GO / NAVI

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere перемогла в чемпіонаті IEM Katowice в дисципліні Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Українці вибороли приз в розмірі 250 000 доларів.

Особисті нагороди кіберспортсменів

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До того ж, Олександра (s1mple) Костильова з української команди визнали MVP, тобто кращим гравцем турніру за загальною кількістю вбивств і інших ключових показників цієї дисципліни, йдеться на офіційному сайті NAVI.

Відзначимо, що в січні 2019 року Олександра назвали найкращим гравцем світу в CS: GO за версією HLTV.org.

Переможці турніру

Команда Natus Vincere перемогла команду G2 Esports з рахунком 3:0. Їх суперники зайняли друге місце, з призом в 100 000 доларів. Третє і четверте місця – за командами Astralis і Fnatic, які отримали по 40 000 доларів.

Фінальна гра турніру IEM Katowice – дивіться відео

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Техно Ігри Новини Техно Кіберспорт
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