Комендантська година для геймерів: в Китаї підліткам заборонили грати вночі

У Китаї неповнолітнім геймерам заборонили грати в онлайн-ігри після 22:00. Загалом, час для ігор дітям та підліткам буде жорстко обмежений – до півтори години у будні.

Як пише видання DTF, такі обмеження будуть діяти на усіх доступних онлайн-платформах в Китаї.

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Що саме під забороною? Відтак, геймерам, яким не виповнилось 18 років, заборонено грати в онлайн-ігри з 22:00 до 8:00.

Загалом, протягом буднього дня дітям і підліткам заборонено грати довше, ніж 90 хвилин. У вихідні та свята вони матимуть трохи більше часу – до трьох годин на день.

Окрім того, обмежили і кошти, які неповнолітні геймери можуть переводити на свої ігрові акаунти. Так, діти віком від 8 до 16 років зможуть поповнити рахунок лише на 200 юанів (29 доларів) на місяць, а геймери від 16 до 18 років зможуть перевести максимум 400 юанів (57 доларів).

Також китайський уряд впроваджує систему реєстрації реальних імен, яка дають змогу ігровим компаніям звіряти особисті дані своїх користувачів з національною базою даних.

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