Компанія Blue Origin показала конкурента ракети Falcon Heavy: відео

Компанія SpaceX відома завдяки низці проєктів, включаючи ракету Falcon Heavy, перший ступінь якої може може використовуватися повторно. Однак незабаром в амбіційного важкого носія з’явиться конкурент: компанія Blue Origin анонсувала власну розробку під назвою New Glenn із вражаючими технічними характеристиками.

Особливості нової ракети

Цікаво Астрономи стурбовані запуском супутників Starlink: що про це каже Маск

Носовий обтічник 98-метрової ракети має діаметр 7 метрів і здатний цілком вмістити свого попередника під назвою New Shepard. Вантажопідйомність "космічного ліфта" буде досягати 45 тонн, повідомляє Engadget.

Очікується, що клієнти Blue Origin зможуть одночасно виводити на орбіту відразу кілька великих супутників за один запуск або доставляти комерційні вантажі на МКС.

Ракета New Glenn – дивіться відео

Випробування

Розробники також продемонстрували роботу двигунів верхніх ступенів BE-3U. Раніше компанія успішно випробувала основний двигун і двигуни другого ступеня BE-4, але дата першого комерційного польоту New Glenn ще не оголошена.

Інші проєкти компанії

Пізніше Blue Origin має намір побудувати ракету ще більшого розміру під назвою New Armstrong, яка послужить альтернативою проєктам SpaceX Starship і NASA Space Launch System (SLS), призначених для більш тривалих і далеких польотів в космос.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно