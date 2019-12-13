Компанія Budweiser планує варити пиво в космосі: деталі місії

Серед багатьох експериментів, які проводили та проводять на борту корабля Commercial Resupply Ship-19, одним із найбільш незвичних став проєкт пивоваріння, який спонсорує компанія Budweiser. Цей проєкт – це вже четвертий, який компанія відправила в космос.

Попередні експерименти

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У 2017 році материнська компанія Budweiser – Anheuser-Busch InBev – оголосила про ініціативу побудувати перший пивоварний завод на Марсі. У практичному здійсненні цієї ідеї допомагає Центр розвитку науки в космосі (CASIS), який також контролює наукові експерименти на МКС.

У грудні того ж року пивоварня відправила на МКС перші два зразка на борту CRS-13, щоб перевірити схожість і подивитися, як 20 насінин ячменю перенесуть зміни гравітації.

Третій експеримент, запущений в листопаді 2018 року, продемонстрував, наскільки добре насіння буде проростати і дозрівати, згідно з даними Food and Wine.

Деталі про останню місію

Метою останньої місії, як повідомляє прес-служба Budweiser, є "порівняння солоду з контрольними елементами, отриманими на місці, для виявлення морфологічних і генетичних змін, викликаних мікрогравітацією".

Суть експерименту

Для початку корабель доставляє на МКС сухе насіння. Незабаром після цього астрономи занурять їх в воду, а потім залишать на повітрі сушитися – можливо, незабаром після цього насіння проростуть.

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Якщо цей етап пройде успішно, то настане наступний етап – випалення – завдяки якому збільшиться вихід екстракту солоду з пророщеного насіння.

Після цього насіння упакують та відправлять назад на Землю, де науковці проведуть комплексний аналіз зразків. Експерти оцінять, чи був процес проростання успішним в умовах мікрогравітації. Вони проаналізують генетичний профіль насіння і порівняють зразки з контрольними насінням, які проростали самі по собі, по дорозі зі станції на Землю.

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