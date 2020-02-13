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Компанія Essential припинила своє існування

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Essential Phone / The Verge

Енді Рубін – засновник компанії Essential та один із розробників операційної системи Android, анонсував випуск другого смартфона під власним брендом ще восени 2019 року. Однак прототипу так і не судилося дійти до серійного виробництва, адже Essential офіційно припинила своє існування.

Що сталося

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На офіційному сайті Essential з'явилося оголошення про припинення комерційної діяльності в зв'язку з низкою технічних та фінансових труднощів.

"У жовтні ми анонсували Project GEM – новий мобільний досвід, який наші апаратні, програмні та хмарні команди створювали і тестували протягом останніх кількох років. Наше бачення полягало в тому, щоб винайти парадигму мобільних обчислень, яка більш легко інтегрується з потребами способу життя людей", – йдеться в повідомленні на сайті.

Незважаючи на всі наші зусилля, ми, на жаль, не маємо чіткого шляху по його доставці клієнтам. З огляду на це, ми прийняли важке рішення про припинення розробки і закриття Essential,
– свідчить повідомлення компанії.

Майбутнє розробок Essential

Essential також поділилася відео, на якому PG-1 показаний в роботі і дає уявлення про можливості смартфона. Крім того, спеціально для ентузіастів на GitHub буде розміщена спеціальна збірка образу прошивки пристрою PH-1 – першого і єдиного серійного ґаджета компанії.

Особливості роботи Essential Project GEM – дивіться відео

Представники вендора також відзначили, що оновлення безпеки для апарату, випущене 3 лютого, стане останнім апдейтом від команди розробників програмного забезпечення Essential.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Новини Техно Техно Смартфони IT-бізнес
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