Компанія OnePlus випустить свій перший телевізор: деталі

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OnePlus випустить свій перший телевізор
OnePlus випустить свій перший телевізор / boringbrands.com

Китайський виробник OnePlus, відомий своїми флагманськими смартфонами, вирішив розширити сферу роботи. Зараз компанія намагається вийти на ринок телевізорів.

Як повідомив індійський інформатор Ішан Агарвал опублікував ексклюзивну інформацію про дату презентації першого телевізора китайської компанії OnePlus.

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За його даними, компанія OnePlus повинна провести прес-конференцію у проміжку з 25 по 30 вересня. Саме тоді виробник розкаже про OnePlus TV.

При цьому ще одне надійне джерело вказує на дату 26 вересня. Щоправда, ніяких характеристик новинки поки не називають.

До речі, ринок телевізорів вирішила освоїти ще одна китайська компанія – Huawei. Нещодавно надійшов розумний телевізор Honor Smart Screen.

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Теги: Техно Новини Техно OnePlus Побутова техніка
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