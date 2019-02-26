Компанія Oppo звинувачує Huawei у крадіжці технологій: деталі

Зазвичай у гонці за трендами велику роль відіграє дата презентації смартфона: оригінальною вважатиметься та модель, яку представили раніше. Проте, схоже, такий стан речей не влаштував компанію Oppo – після презентації Huawei Mate X компанія заявила, що ідея створення подібного гнучкого флагмана належить їй.

Як повідомляє 4PDA, раніше свої варіанти гнучкого смартфона вже представили Samsung і Huawei.

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Особливості Samsung Galaxy Fold. Корейський ґаджет пропонує складання повнорозмірного дисплея всередину конструкції, надаючи власнику допоміжний екран меншого розміру для роботи в режимі смартфона.

Особливості Huawei Mate X. Апарат Huawei, навпаки, використовує єдиний великий дисплей, який згинається обома половинами назовні, що дещо спрощує конструкцію.

Зауважимо, Huawei представила свій гнучкий смартфон 24 лютого в рамках виставки MWC 2019. Новинку від Oppo анонсували лише наступного дня, 25 лютого, на тій же виставці, яка проходить в Барселоні з 25 до 28 лютого.



Смартфон Oppo Mate X представили на день пізніше, ніж новинку Huawei

Звинувачення Oppo. За словами віце-президента Oppo Global Брайана Шена, неанонсований девайс Oppo створений в аналогічному з Huawei Mate X форм-факторі, включаючи своєрідний виступ на корпусі, розташування камер і місце розташування логотипу бренду.

Шен повідомив, що компанія планувала представити свій апарат раніше конкурента, але в останній момент було прийнято рішення відкласти анонс і зосередитися на технології 10-кратного зуму та майбутньому 5G-пристрої.

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Він запевняє, що саме смартфон Huawei слід вважати копією моделі від Oppo.

Реакція Huawei. Відзначимо, наразі представники компанії Huawei подібні заяви офіційно не прокоментували.

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